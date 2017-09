L’automation dans le cloud Publirédactionnel



WinMedia s'invite dans le cloud avec une offre globale TV/radio. Le système WinMedia fonctionne sur des machines virtuelles. On y connecte une plateforme web nommée WinMam.

La plateforme WinMam intègre des fonctionnalités telles que la gestion de banque de médias (avec moteur de recherche), un contrôle de l'automate de diffusion avec une supervision de la playlist, des outils de voice track et de montage, le tout sur une interface web accessible 24h/24 et 7j/7 grâce à la fiabilité du cloud et sa garantie de service.



Disponible sous forme de service par abonnement, WinMam ne nécessite pas de matériel autre qu'un ordinateur ou une simple tablette, et peut même être pilotée depuis une console IP (on peut envoyer des commandes à l'application via internet pour interagir avec la playlist. Le moteur de playlist permet de prévoir des pas "live" dans la programmation, pour caler une intervention au micro, ou l'injection d'un stream en direct entre deux musiques.



Une fois aux commandes du puissant back-office web, il est naturellement possible de créer des comptes utilisateurs avec des droits spécifiques pour chaque collaborateur. Un espace de dépôt permet de déposer et classer ses fichiers audio/vidéo en un clic (bouton Parcourir…), tout le stockage et l'hébergement du système de diffusion sont ensuite assumés par WinMedia.

La gestion commerciale cinq étoiles Société plurilogicielle oblige, WinMedia a regroupé tous les besoins commerciaux d'une radio autour de son outil de commercialisation publicitaire WinSales. Véritable tableau de bord de l'entreprise, il permet de gérer le planning du personnel, les prises de rendez-vous, la gestion des offres et des plans médias, incluant la vente de spots, mais aussi des produits digitaux ou connexes. Le suivi des commerciaux et leurs performances de ventes, la validation des spots par le client avant diffusion, la facturation des campagnes diffusées avec leurs affidavits et les comptes à recevoir de chaque client, les indicateurs de performance et les coûts de production…



L'intégration totale de WinSales dans la suite WinMedia permet en outre d'exporter nativement les campagnes vers la grille de programmation et la réservation d'espaces publicitaires en ligne et en temps réel en connaissant les taux de remplissage des écrans.



WinMedia

M. Tésorière Stéphane

375, Avenue du Mistral

Athélia IV, Bâtiment B

13600 La ciotat

☏ 04-94-102-101

contact@winmedia.org

