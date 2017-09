Fiabilité et redondance Publirédactionnel



SAVE Diffusion est un intégrateur français, très présent dans le marché de l'Audio sur IP, notamment au travers des produits Wheatstone dont il est l'expert francophone.

L'architecture décentralisée du réseau WheatNet IP confie une partie de la charge de calcul aux organes matériels plutôt qu'au réseau local de l'entreprise. L'économie de trafic réalisée autorise l'exploitation des équipements Wheatstone sur les switchs Cisco d'entrée de gamme.



Chaque Blade (un petit équipement 1U) propose des entrées-sorties qui permettent la conversion entre le monde audio et le monde IP. Qu'on y connecte un signal AES67, analogique, micro, AES, MADI, SDI, ou des boucles sèches GPIO, toutes ces ressources sont immédiatement accessibles depuis n'importe quel point sur le réseau.

Le fonctionnement "en équipe" des Blades permet en outre une redondance matérielle ultra-réactive. En cas de panne, il suffit de remplacer le Blade défectueux par un autre identique fraîchement sorti du carton, et toute sa configuration lui est restituée par ses pairs, sur simple saisie de son ID unique en façade. Coupez un membre et il repousse.



Chaque Blade intègre une intelligence embarquée : cette puissance de calcul lui permet de gérer de façon autonome la détection de blanc, les mixages, les réglages de niveaux, la gestion des labels, le traitement audio… en option il dispose même d’un Player embarqué.

Le paramétrage des équipements du réseau est réalisé via le logiciel Navigator. Celui-ci dispose des fonctions : discovery, gestion de salvo, affichage total ou partiel de la grille, gestion des firmwares... Une fois la configuration terminée, Navigator n’est plus nécessaire à l’exploitation, les Blades travaillent de façon autonome sans PC ni serveur, dans un écosystème ouvert et fiable.



Cette rigueur militaire a permis à Wheatstone de s'imposer comme hardware de choix auprès des forces armées américaines, qui assurent la diffusion de leurs programmes sur une flotte de 135 blades, la plus importante plateforme AoIP connue.

Sur plus de 10 000 Blades en production,

SAVE Diffusion en exploite certains ON AIR depuis 4 ans sans avoir nécessité aucun reboot ni mise à jour.

L'ensemble des produits Wheatstone est fabriqué sur place, et de A à Z, dans l'usine de New Bern aux USA.

La renaissance de SANEF 107.7

Le grand chantier de migration technique SANEF 107.7, orchestré par SAVE Diffusion grâce aux technologies Wheatstone, a permis de réduire l'encombrement du CDM de huit à trois baies seulement. Le câblage audio a été déposé des studios de Senlis, pour être remplacé par un réseau Ethernet Cat6.

Dans chaque studio, un écran tactile de décrochage permet à l'animateur de sélectionner sa zone de diffusion. L'interface, réalisée sur mesure sur Wheatstone Screen Builder, communique nativement avec l'ensemble de la sphère WheatNet IP pour contrôler chaque équipement, ce qui permet de dispenser les studios d'antenne de consoles de mixage.

Cette interface a été programmée sur mesure par SAVE Diffusion, sur un design visuel de Mediameeting très spécifique aux besoins de l'info trafic. Un étroit partenariat technique qui a permis de tirer profit des puissantes possibilités offertes par Screen Builder.

À l'écran, les animateurs disposent en outre de touches dédiées à certains types d'événements autoroutiers, qui lancent des séquences de commutation de grille, et des playlists spécifiques dans l'automation (décrochage régional, virgule, bed musical, ouverture de micro, etc.).

Le reste de l'antenne est assuré sur un pupitre Wheatstone TS22, le poste de pilotage en studio. C'est lui qui est en charge de l'intelligence de mixage, il interprète les ordres de l'automation WinMedia pour adapter les niveaux sonores en fonction du contexte d'antenne (fluidité d'ouverture du micro, info trafic ou musique, etc.), et permet d'assumer les tâches plus basiques de réalisation (micro, next, inserts, etc).





Ces choix technologiques ont permis d'accomplir l'ensemble du projet dans un délai record de 8 mois lorsque Mediameeting a hérité de l'exploitation de SANEF 107.7 en 2014, avec un maquettage au printemps, une première bascule ON AIR temporaire dès juillet, et la phase finale de déploiement des fonctionnalités enrichies dès janvier 2015. Une affaire qui tourne depuis sans incident technique, sur 14 zones de diffusion alimentant près de 150 émetteurs.



Save Diffusion

M. Guibouret Paul

23, rue de la Talaudière

42000 Saint-Etienne

☏ 04-77-79-46-79

pguibouret@savediffusion.fr

