La référence en matière de mesure

Qu’il s’agisse d’écoute en continu ou à la demande, Webcast Metrics® assure la mesure d’audience sur tous types de périphériques, y compris les ordinateurs de bureau et les portables, les haut-parleurs “intelligents”, les appareils mobiles, les tablettes, les téléviseurs connectés et les radios Wi-Fi. La méthodologie Webcast Metrics® repose sur la collecte exhaustive des données d’usages afin de dresser le profil le plus fin et le plus juste possible des auditoires dans un contexte technologique mouvant.Webcast Metrics® est offert en deux versions : Webcast Metrics, dont l’envergure est nationale, et Webcast Metrics Local. Webcast Metrics Local répond aux besoins en données d'audience locale fiables et indépendantes, permettant ainsi de cibler des marchés médias distincts au sein du marché national.Chaque mois, Webcast Metrics® produit un classement des stations et des réseaux audio numériques les plus performants sur le marché mondial, celui des États-Unis, ainsi que d'Amérique latine.Pour plus d’informations sur Webcast Metrics® : https://www.tritondigital.com/publishers/measurement