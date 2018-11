8 887

Actuellement, le groupe Radionomy motorise 8 887 flux différents. La plateforme a généré plus de 240 millions d'écoutes actives à l'international et plus de 15 million en France en octobre dernier. La durée d'écoute moyenne est de 26 min 11. Cela correspond à près de 105 millions d'heures écoutées.