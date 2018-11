Plus de 127 000 personnes, selon Sibylle Veil (lire ICI ), ont participé à la consultation citoyenne "Ma Radio Demain" et "Ma Télé Demain" lancée par Radio France et France Télévisions. Objectif : "imaginer l’évolution de la radio, de la télévision, de leurs offres numériques, en intégrant les nouveaux usages à l'heure où les supports se multiplient".