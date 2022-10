franceinfo : une nouvelle série audio et vidéo

Du sport à la diplomatie, en passant par le luxe, l'immobilier et l’énergie, franceinfo propose cinq épisodes pour comprendre comment le Qatar s'est durablement implanté en France en tissant méthodiquement ses réseaux d'influence dans cette série intitulée Doha-sur-Seine : le Qatar en quête d’influence Dès maintenant, cette série est disponible en audio sur le site et l'application Radio France et les plateformes d’écoute et chaque samedi en vidéo sur la chaîne YouTube de franceinfo.