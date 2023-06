franceinfo passera en grille d'été le 3 juillet

franceinfo se mobilisera du 1er au 30 juillet pour assurer la couverture du Tour de France. La station de Radio France produira "Les informés du Tour", du lundi au vendredi, de 11h20 à 12h, avec Fabrice Rigobert en direct du village départ. Fabrice Rigobert et ses invités passeront en revue la course, les régions, les performances... Du lundi au vendredi, de 19h40 à 19h55, franceinfo proposera aussi un bilan quotidien de l’étape du jour avec ses invités.

Soulignons également, parmi les rendez-vous de l'été, qu'à l’occasion des 50 ans du guide du Routard, franceinfo fera découvrir les sites méconnus de France à travers des anecdotes touristiques, avec le fondateur du guide, Philippe Gloaguen, les samedis et dimanches à 12h21, 15h51, 17h21 et 20h21...