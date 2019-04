franceinfo : meilleur score depuis 7 ans, meilleure part d’audience depuis 16 ans

Deux autres records d’audiences

Le « 9h30/12h » de Marie Bernardeau atteint son record historique toutes vagues confondues avec 1 145 000 auditeurs chaque jour (+ 184 000 auditeurs en un an).

« les informés » de Jean-François Achilli signent un record historique sur une vague janvier-mars avec 330 000 auditeurs chaque soir (+ 87 000 auditeurs en un an).

Le « 7h/9h30 » de Marc Fauvelle, lancé à la rentrée, atteint ainsi 4.4% d’A.C et rassemble 2 373 000 auditeurs chaque jour (+ 150 000 auditeurs en un an).Le « 8h30 Politique » présenté par Marc Fauvelle et Renaud Dély est également en hausse et rassemble chaque jour 764 000 auditeurs (+ 11 000 auditeurs en un an).