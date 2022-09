franceinfo : Laure Valée, nouvelle consultante esport

Laure Valée, 30 ans, est une figure du monde de l'esport depuis plus de dix ans. Elle présente des shows esport et des compétitions à travers le monde, interviewe les joueurs et a co-fondé la chaîne Twitch spécialisée OTP, diffuseur de compétitions esportives.

Chaque semaine, Laure Valée fera découvrir le monde de l’esport et ses actualités. Compétitions de jeux vidéo, résultats, carrière des joueurs professionnels, événements internationaux... Avec Jules de Kiss, journaliste à franceinfo, elle emmènera les auditeurs au cœur de cette discipline en plein essor.