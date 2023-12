eStat Podcast : les replays les plus écoutés des radios

40 979 000. C'est le nombre d'écoute et/ou de téléchargements générés par France Inter durant le mois de novembre. La suite du Top 5 est inchangée (seul RTL passe de la 4e à la 2e place) : RTL (30 368 000), France Culture (29 089 000), RMC (28 412 000) et Europe 1 (14 633 000). toutes les autres radios se placent en-dessous des 10 millions.

Une nouvelle fois L'After Foot (RMC) est l'émission qui enregistre le plus grand nombre d'écoute et/ou de téléchargements : 15 034 000. Elle est suivie de très près par l'émission "Les Grosses têtes" (RTL) avec 14 492 000 écoutes et/ou téléchargements. Parmis les autres émissions les plus écoutées en replay : "Hondelatte raconte" (Europe 1), "Affaires sensibles (France Inter) ou encore "Franck Ferrand raconte" (Radio Classique). Enfin, notons que RMC place 3 de ses émissions dans le Top 10.