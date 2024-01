eStat Podcast : les replays des radios les plus écoutés

Au mois de décembre, France Inter est toujours et encore la radio dont les contenus ont été les plus téléchargés : 41 654 000 écoutes et/ou téléchargements. Le Top 5 se compose de RTL (29 470 000), France Culture (27 047 000), RMC (25 669 000) et Europe 1 (13 610 000).

Ce mois-ci, l'émission "Les Grosses Têtes" sur RTL reprend la tête du classement des émissions les plus téléchargées avec 14 281 000 écoutes et/ou téléchargements. Logiquement, l'émission "L'After Foot" sur RMC perd une place avec 13 728 000 écoutes et/ou téléchargements. Suivent "Hondelatte raconte (7 516 000), "Affaires sensibles" sur France Inter (5 527 000) et "Franck Ferrand raconte" sur Radio Classique (3 896 000).