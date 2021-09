Zéro Janvier signe plusieurs habillages

À l'occasion de cette nouvelle rentrée, l’équipe de Zéro Janvier Production a produit de nouveaux habillages pour 3 nouveaux partenaires. Après avoir convaincu pour le générique de "L'heure du Crime", l'équipe du jeune studio a su s'adapter pour produire les nouveaux génériques et beds des émissions présentées par Flavie Flament ("Jour J") et par Michel Cymes ("Ça va beaucoup mieux").

Pour la partie identité sonore, c’est à la fois FGL, RCB et Metis FM qui ont cru aux différents packs "Ma Radio", et ont composé eux-même leurs sélections de jingles parmi ceux disponibles... Radio Chablais, premier partenaire historique de la jeune société de production, a quant à elle commandé un nouveau générique pour leur émission "La Tablée des sports".