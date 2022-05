WorldCast Systems s'installe au Paris Radio Show

L'entreprise présentera le codec modulaire APT qui se positionne comme une solution compacte et à faible consommation énergétique, capable de transporter jusqu'à huit signaux MPX sur le réseau IP. Également, la solution APTmpX qui est le premier algorithme au monde permettant de diminuer la bande passante tout en conservant la qualité du signal MPX. Disponible sous différents formats de compression (300, 400, 600 et 900 kbps), APTmpX offre le parfait équilibre entre haute qualité et économie d'énergie. Des démos APTmpX seront réalisés en direct du Paris Radio Show.Pour prendre un rendez-vous, jeudi ou vendredi, c'est par ICI