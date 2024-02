RCS : SoundCenter en première mondiale au Paris Radio Show

AudioDisplay (utilisé par près de 1 000 radios aux USA) est un système en Cloud qui permet de manager toutes les méta-datas mais surtout de proposer une planification publicitaire en images et ou en textes sur les supports FM, DAB+ et Web.

Enfin, RCS présente également une fonction "Skip Song" dans le stream. Cette fois-ci, c’est l’auditeur qui décide. Cette fonction a été mise en place dans l’offre Premium de Bauer UK. En direct, l’auditeur peut, d’un simple clic, remplacer une chanson par une autre (jusqu’à 6 fois dans l’heure pour le Royaume-Uni). C’est instantané et généré par GSelector. En outre, cela offre toutes les informations du comportement de l’auditeur par le retour des informations des titres skippés et ainsi bénéficier une étude qualitative d’audience en temps réel.