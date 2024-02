Clap de fin pour le Paris Radio Show

Toute l’équipe des Éditions HF et la RadioCrew 2024 vous remercient pour votre fidélité et votre soutien. Nos remerciements vont d'abord aux exposants et aux partenaires qui rendent possible cet événement annuel. Un grand merci aux artistes et aux intervenants. Un grand merci au personnel de La Bellevilloise et à toutes celles et tous ceux qui ont participé à la réussite de ce Paris Radio Show. Un grand merci aux centaines, voire aux milliers de visiteurs, qui ont arpenté La Bellevilloise durant deux jours.