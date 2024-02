Dix temps forts aujourd'hui au Paris Radio Show

Pour participer, vous devez télécharger votre badge d'accès ICI

Et, à nouveau, c'est une trentaine de rendez-vous, de conférences, discussions, keynotes, Meetups et animations qui vont ponctuer cette deuxième journée au Paris Radio Show. Ce mercredi 7 février à 16h, on retiendra aussi une séance exclusive de dédicaces de Fred Musa qui présentera aux visiteurs du Paris Radio Show, son ouvrage intitulé "Ma planète Rap".Le Paris Radio Show ouvre ses portes ce mercredi 7 février de 10h à 17h à La Bellevilloise (Paris 20e). Sur plus de 2 000 m2, vous retrouverez 80 exposants et rencontrerez près 140 intervenants qui participent à une soixantaines de rendez-vous. Le programme de ce mercredi 7 février est LÀ . La liste complète des exposants est accessible ICI . Le programme, minute par minute est aussi en ligne LÀ