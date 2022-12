Wit FM : un nouveau slogan et une campagne sur le Tram

Wit FM, véritable repère radiophonique des Aquitains, annonce son nouveau slogan, proposé par l’agence Bronx "Wit FM, du cœur et des Hits". Ce slogan marque le lien fort que Wit FM construit depuis plus de trente ans avec son public, un lien fondé sur la proximité, l’authenticité et le partage. Plus qu’une radio locale, Wit FM se positionne comme une radio créatrice de liens et "du vivre ensemble". Porte-voix des événements locaux et partie-prenante de l’information locale, Wit FM veut apporter aux Aquitains la bonne information au bon moment. "C’est la radio incontournable pour s’informer et aussi pour se détendre" indique un communiqué.