"Vroooom" : RMC lance son 1er show sur Snapchat

Avec ce nouveau show produit au format vertical, RMC poursuit sa volonté de proposer plus de contenus digitaux originaux adaptés aux nouveaux modes de consommation vidéo sur smartphone. En proposant ce show sur l’application la plus utilisée par les 15-24 ans, RMC veut confirmer également son intention de cibler une audience plus jeune.

"Vroooom" est disponible dès aujourd’hui et chaque semaine sur Snapchat (22 millions d’utilisateurs par jour, source Médiamétrie), dans la section Snapchat Discover, lancée en 2015.