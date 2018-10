Vos auditeurs sont-ils des esportifs ?

Question parité, on compte 72% d'hommes et 28% de femmes. Etonnant ? Pas vraiment pour Stéphan Euthine, Président de France Esports : "la faible représentation féminine n'est pas une surprise et confirme d'autant plus l'importance de s'engager sur le terrain de la mixité dans ce secteur, c'est un enjeu essentiel de notre association". Contrairement aux idées reçues, regarder de l'esport n'est pas une activité réservée aux plus jeunes : les 35-49 ans sont en effet la tranche d'âge la plus consommatrice ; ils représentent 1/3 des téléspectateurs, contre un quart environ pour les 15-24 ans et les 25-34 ans. Autre fait qui peut surprendre, la part des CSP + qui représente 30% des téléspectateurs.