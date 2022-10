Voici la nouvelle identité d'Europe 2

Étape majeure dans le repositionnement d’une marque, le nouveau logo d’Europe 2 reprend l’univers et les codes graphiques du spectre sonore. "Il véhicule une onde dynamique et positive, dont la typographie épouse la courbe du spectre. Incarnation parfaite de l’image du son, de l’onde radio".

La radio entend, sous la marque Europe 2, réaffirmer sa mission originelle : "révéler de nouveaux talents, de nouvelles incarnations et de nouveaux formats auprès d’un public de jeunes adultes et d’adultes. La station s’appuiera sur des événements musicaux d’envergure et des sessions live inédites pour nourrir le lien entre les auditeurs, les publics et les artistes".