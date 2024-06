Radio Paname ! se dote d'une nouvelle identité

Radio Paname ! évoque la gouaille et la java, casquette sur les oreilles. Pour dépasser ce cliché, la station se dote d'uun logo qui ressemble à un titre de magazine, avec un beau point d'exclamation qui claque comme un gros titre. La station dévoile une campagne de communication originale imaginée par l'agence Jésus & Gabriel. Des visuels décalés mettent en scène le quotidien et ce que les chansons en disent, "avec humour et justesse". À découvrir dès cette semaine dans le magazine Marianne, avec cette première annonce d'une campagne riche en déclinaisons, puis sur les réseaux sociaux.

Côté digital ça change aussi, avec un nouveau site web conçu et dessiné par l'agence MW-Concept. Une plateforme moderne et conviviale, à l'image de la programmation éclectique de la station. Plus moderne, plus pratique, pour redécouvrir tous les artistes qu'on aime sur radiopaname.fr.