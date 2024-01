Voici la 10e promotion de la Skol

"Notre objectif est non seulement de les former aux meilleures pratiques de l’animation radio, mais également de leur inculquer l’art de raconter des histoires qui résonnent authentiquement avec le public" explique l'équipe pédagogique de la Skol Cette année, la formation passe de 805 heures à 840 afin de proposer des modules sur l’utilisation de l’IA dans le quotidien d’une radio et sur l’éducation aux médias et à l’informationAvec plus de 1 900 animateurs radio actuellement en activité et un besoin annuel de recrutement estimé à environ 300 animateurs, le potentiel de croissance et de développement est important. Même le réseau France Bleu, a lancé un grand casting fin 2023 (lire ICI ) pour ses 44 stations locales.