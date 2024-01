La Skol dévoile sa nouvelle identité et célèbre 10 ans de formation diplômante

En plus de ses formations diplômantes, La Skol s’est diversifiée avec le lancement de sa plateforme de formation en e-learning, "formationradio.fr". En un an, cette plateforme a déjà formé une centaine de personnes via le Compte Personnel de Formation (CPF), renforçant sa position comme un partenaire fiable pour les formations continues dans le secteur. Pour rester à la pointe, La Skol intègre des modules sur l'impact de l'IA dans la radio, l’émergence de la radio filmée, et l'éducation aux médias et à l'information.

Ce rebranding et ces innovations surviennent à un moment où les médias audios connaissent un véritable essor. La Skol veut se positionner comme "un acteur clé qui non seulement forme mais aussi anticipe les besoins changeants de l'industrie".