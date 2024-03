Téléchargez le 160e numéro de La Lettre Pro de la Radio

Pierre Denjean est un amoureux de radio et de musique. "Je suis tombé dans le domaine de la musique et de l’animation dès mes 15 ans. J’ai été DJ et j’ai animé des émissions sur une radio de Cahors avec passion. Et en 1991, j’ai créé la société Hit Music, spécialisée dans l’importation de matériel de son et de lumière qui réalise 13 millions d’euros avec 27 salariés." De quoi se faire plaisir avec Le Bon Mix. "En 2020, j’ai décidé de lancer un projet à moi tout seul, sans personne, sans salariés avec Le Bon Mix. C’était le confinement, j’avais du temps pour y réfléchir. J’avais besoin d’un exutoire et la radio était parfaite pour ça. Un retour aux sources et de la passion."Le Groupe 1981, premier groupe de radios indépendantes en France, vient de modifier son organigramme avec une nomination importante. Depuis janvier 2004, Olivia Valli est directrice générale déléguée Régie, Antennes et Promotion. Elle a donc la responsabilité de l’ensemble des équipes antennes, promo et régie (10 radios). L’occasion de faire le point sur la monétisation du Groupe 1981 et sur sa stratégie.Radios Rurales Internationales (RRI), lancée en Afrique il y a un peu plus de 40 ans par un journaliste de la CBC (Canadian Broadcasting Corporation), avec des agriculteurs et des radios aspirant au développement d’un contenu agricole sur les radios, a aujourd’hui pour mission de faire de la radio un puissant moteur de changement en Afrique rurale.