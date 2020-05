Virgin Radio prépare son "Virgin Radio Live Unity"

Après deux événements confinés dont un Electroshock, Virgin Radio continue sur sa lancée en proposant à ses auditeurs un nouvel événement inédit avec un beau plateau d’artistes pop, rock, électro français et internationaux OneRepublic, Ava Max, Freya Ridings, Surfaces, Benee, Kungs, The Avener, Nea, Maggie Rogers, Loïc Nottet et Léonie se produiront pour les auditeurs et internautes de Virgin Radio, vendredi 29 mai à partir de 21h pour un concert unique.

Cet événement inédit sera diffusé simultanément sur Virgin Radio et en live vidéo sur les réseaux sociaux : Facebook, Twitter, Instagram, de la station. Il sera également disponible sur toutes les enceintes connectées : Amazon Echo, Google Home et Apple Homepod