Victor Richon nommé au Conseil d’Administration de Radio France

Diplômé de l’École des Mines après plusieurs expériences notamment au sein de la Banque Mondiale et du BCG, Victor Richon a travaillé chez Akuo au développement de projets d’énergies renouvelables en France puis, entre 2018 et 2019, au sein de Jumia, entreprise leader du e-commerce en Afrique. Au moment de l’épidémie de Covid-19, il a officié au sein d’une cellule dédiée mise en place par la direction générale des entreprises, puis a rejoint la direction générale du Trésor où il est nommé adjoint chargé notamment des relations bilatérales économiques avec la Russie et les pays membres de l’union économique eurasiatique.

En 2022, Victor Richon rejoint l’Agence des participations de l’État (APE), rattachée au ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, comme chargé de participations Bpifrance et FDJ.