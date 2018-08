Vers un assouplissement des quotas à la radio ?

Le gouvernement planche sur la grande réforme de l’audiovisuel public. Si les grandes lignes ont été dévoilées, notamment des mesures d’économies importantes, une nouvelle ambition sur le numérique, des coopérations renforcées entre France 3 et France Bleu sur la proximité ou encore une possible super présidence commune au-dessus des patrons de France Télévisions, Radio France, l'Institut national de l'audiovisuel (INA).Les équipes de François Nyssen préparent également un volet qui concernerait l'audiovisuel privé afin d'adapter le marché aux nouvelles réalités, notamment celui de la musique. Pour la radio, les très décriés quotas de chansons françaises, pourtant déjà revus il y a 2 ans, pourraient être assouplis, même si rien n'est arbitré à ce stade, croit savoir Les Echos "Parallèlement, de nouvelles obligations pourraient être appliquées aux plate-formes de streaming sur la mise en avant du "made in France" dans leurs catalogues". Cela pourrait d'ailleurs être l'une des conditions pour que les plate-formes puissent entrer dans le passe culture (une aide versée aux jeunes), précise le quotidien économique.