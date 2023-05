Le SIRTI salue le projet présenté par Laurent Lafon

À l’image de la proposition de loi actuellement en discussion au Royaume-Uni, le SIRTI demande que soit reconnue une protection des médias régulés face aux plateformes digitales de diffusion. Nadine Dorries, Secrétaire d'État britannique au numérique, à la culture, aux médias et au sport, a ainsi acté dans son projet de loi l’impact des enceintes connectées et des plateformes musicales sur l’écoute de la radio.

Le SIRTI souhaite que la future loi française, via cette proposition portée par Laurent Lafon au Sénat ou via le projet du Gouvernement porté Jean-Noël Barrot, Ministre délégué chargé de la Transition numérique et des Télécommunications, puisse adopter la même approche en garantissant aux radios, acteurs clés de la souveraineté, un accès libre à l’ensemble des plateformes d’écoute connectées ainsi que la libre disposition de leur flux (sans possibilité d’intégration de publicité par la plateforme) en complément d’une diffusion hertzienne soutenue et modernisée.