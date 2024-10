PLF 2025 : le SIRTI apporte son soutien aux radios associatives

Le SIRTI tient à rappeler au Gouvernement et au Parlement l’importance d’engager au plus vite les vraies réformes qui s’imposent pour protéger le média radio dans son univers numérique, soutenir sa transition numérique via le déploiement du DAB+ grâce à un fond de modernisation à l’instar des autres industries culturelles, adapter son cadre de régulation (mentions légales, quotas francophones…), garantir la liberté d’information et soutenir la diversité des voix sur les territoires.

Pour Christophe Schalk, président du SIRTI : "La baisse du soutien public au secteur associatif ne doit pas rompre les équilibres publicitaires, notamment en local, ni compromettre le déploiement du DAB+ dans lequel l’ensemble des acteurs du média radio sont aujourd’hui engagés. Notre secteur est en attente d’actions et d’évolutions des réglementations depuis plus de 30 ans, nous sommes à un tournant, avec les défis posés notamment par les GAFAM, l’évolution des modes d’écoute et des attentes des auditeurs".