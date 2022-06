Le SNJ Radio France dit "Non à la fusion radio-télé"

L'éventualité de cette fusion inquiète une intersyndicale et, en particulier, le SNJ qui explique que "Radio France et son personnel ont tout à y perdre. C’est particulièrement vrai pour les journalistes et les rédactions de Radio France, puisqu’il est question de créer une gigantesque news-room où nous cohabiterions avec les camarades de la télévision. Quant aux locales de France Bleu, elles seraient dissoutes dans un grand ensemble régional, avec les confrères de France 3. Qu’il serait ensuite plus facile de transférer vers les régions, puisque cette hypothèse est aussi sur la table".Dans le but de maintenir les emplois et défendre les rédactions, le SNJ appelle à la grève ce mardi et à converger vers une manifestation des salariés du service public de l’audiovisuel, à midi, place du 18 juin 1940 (Montparnasse), à Paris.