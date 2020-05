UER : les médias audiovisuels sont les plus fiables

Cet écart apparaît clairement lorsqu'il s'agit de faire confiance aux informations liées au Covid-19. Alors que 47% des gens utilisent les réseaux sociaux pour des informations sur le virus, seulement 14% le classent comme l'une des sources les plus fiables. À l'échelle mondiale, les chaînes d'information télévisées sont la source d'information la plus utilisée et la deuxième source la plus fiable après les mises à jour gouvernementales.

Les chaînes d'information des médias de service public (PSM) sont particulièrement fiables. Par exemple, 86% des utilisateurs allemands d'actualités de PSM TV jugent la couverture de la crise par l'ARD et ZDF digne de confiance - la plus haute crédibilité attribuée de tous les médias proposés. Et, 90% des téléspectateurs de la télévision tchèque considèrent la couverture de crise de leur diffuseur public comme digne de confiance.