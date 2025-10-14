La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Mardi 14 Octobre 2025 - 08:55

Sibyle Veil plaide au Parlement pour reconnaître la radio comme infrastructure vitale


Invitée ce mardi au Parlement européen, Sibyle Veil défendra le rôle de la radio en situation de crise, rappelant que "la radio est une infrastructure vitale" à protéger et à intégrer à la stratégie européenne de résilience. Radio France annonce la Semaine de la résilience du 13 au 19 octobre, la mobilisation des 44 locales du réseau ICI et une convention à venir avec l’Intérieur.



"Alors que la Commission européenne s’apprête à présenter son Digital Networks Act d’ici la fin de l’année, le moment est venu de reconnaître ce qu’est la radio : une infrastructure vitale qui doit être protégée, soutenue et intégrée dans la stratégie européenne de résilience". Le message, formulé par Sibyle Veil dans sa tribune "Quand tout tombe, la radio reste debout : un plaidoyer pour une action de l’UE", sera porté au Parlement européen lors d’un événement réunissant élus, Commission, Conseil et acteurs de l’audiovisuel. La présidente du Comité Radio de l’UER introduira une séquence consacrée au rôle des médias en cas de crises civiles, aux côtés de Sabine Verheyen et de Javier Sanchez, avec une table ronde dédiée aux enjeux sécurité–défense en présence de dirigeantes et dirigeants d’audiovisuel public, dont Cilla Benkö et Mykola Chernotytskyi.

7 antennes nationales et 44 locales mobilisées

Radio France rappelle le rôle central de ses sept antennes nationales et de son réseau de proximité Ici dans la continuité d’information et de service au public. Une nouvelle convention nationale entre Radio France et le ministère de l’Intérieur est annoncée afin de renforcer la coopération en gestion de crise et l’efficacité de la diffusion des messages à destination des populations.
Dans le même mouvement, la Semaine de la résilience se déploie du 13 au 19 octobre sur l’ensemble des antennes : chroniques, reportages, émissions de prévention et rappels des réflexes utiles tandis que les 44 antennes locales du réseau local valorisent acteurs et dispositifs de prévention des risques majeurs, avec des spots dédiés qui rappellent l’importance d’écouter sa radio locale en cas de crise.

Une doctrine audio pour la résilience

Le cadrage présenté met l’accent sur la proximité éditoriale, la robustesse technique de la diffusion et la capacité d’incarnation des antennes. Dans l’écosystème audio, la radio demeure le média de confiance en temps perturbé, grâce à sa disponibilité, sa portée et sa capacité à instaurer un lien humain.
L’enjeu posé à Bruxelles est de reconnaître cette fonction de sûreté informationnelle, d’inscrire la radio dans les politiques européennes de résilience et de consolider la coopération entre autorités publiques, diffuseurs et opérateurs pour garantir l’accès de tous à une information fiable, quel que soit le scénario de crise.

La tribune de Sibyle Veil est accessible ICI.

Frédéric Brulhatour
