Sibyle Veil plaide au Parlement pour reconnaître la radio comme infrastructure vitale

Radio France rappelle le rôle central de ses sept antennes nationales et de son réseau de proximité Ici dans la continuité d’information et de service au public. Une nouvelle convention nationale entre Radio France et le ministère de l’Intérieur est annoncée afin de renforcer la coopération en gestion de crise et l’efficacité de la diffusion des messages à destination des populations.

Dans le même mouvement, la Semaine de la résilience se déploie du 13 au 19 octobre sur l’ensemble des antennes : chroniques, reportages, émissions de prévention et rappels des réflexes utiles tandis que les 44 antennes locales du réseau local valorisent acteurs et dispositifs de prévention des risques majeurs, avec des spots dédiés qui rappellent l’importance d’écouter sa radio locale en cas de crise.