Le GRER analyse les systèmes radio européens

Depuis 2023, la Confindustria, équivalent italien du Medef, pilote un Observatoire de la Radio en Italie, dont les travaux se prolongent désormais à l’échelle européenne. Deux années d’analyses, fondées sur plusieurs centaines de documents, ont permis de dresser un panorama détaillé de l’industrie de la radio dans cinq pays majeurs (Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie et Espagne) auxquels s’ajoute la Suisse, choisie pour son rôle moteur dans la numérisation de la diffusion.
Chaque pays a fait l’objet d’une analyse approfondie portant sur l’organisation du service public et du secteur privé, la structuration de l’offre de programmes, les méthodes de mesure d’audience, la numérisation, les modèles économiques et l’équipement de réception. L’étude met en évidence des contrastes marqués dans l’écosystème audio européen.
En Allemagne, premier marché radio du continent, le système est fortement décentralisé, reflet d’un choix politique hérité de l’après-guerre. Le service public domine mais coexiste avec de puissants acteurs régionaux privés. En France, l’organisation se révèle plus centralisée, tant dans la gouvernance que dans la mesure d’audience. Au Royaume-Uni, l’audience reste stable, tandis qu’en France, elle enregistre une baisse constante depuis plusieurs années.
Des indicateurs hétérogènes, un même défi numérique
Les auteurs soulignent la grande diversité des indicateurs et méthodologies utilisés pour évaluer la performance radio dans chaque pays. Les systèmes de mesure d’audience et les modalités de financement traduisent des approches très différentes, tout comme le degré d’intégration du numérique. La Suisse, souvent en avance sur la numérisation de la diffusion, offre un contrepoint intéressant face aux modèles plus traditionnels.
Cette hétérogénéité complique les comparaisons directes mais éclaire les stratégies propres à chaque marché, notamment dans la transition vers le DAB+ et les usages hybrides radio-IP.
Un séminaire pour partager les enseignements
Le séminaire du GRER permettra de présenter les principales conclusions de l’étude et d’en tirer des enseignements opérationnels pour les professionnels du secteur. Il offrira aussi l’occasion de confronter les réalités nationales et d’identifier les leviers d’amélioration pour les acteurs publics comme privés.
Présenté par Albino Pedroia, co-auteur du travail, et discuté par Hervé Gleverac, Jean-Jacques Cheval et Étienne Damome, l’événement se tiendra le vendredi 7 novembre 2025 à 14h, dans les locaux parisiens de l’Université de Technologie de Compiègne (62 boulevard de Sébastopol, Paris 2e, salle Danielle Quarante).
