Le GRER analyse les systèmes radio européens

Depuis 2023, la Confindustria, équivalent italien du Medef, pilote un Observatoire de la Radio en Italie, dont les travaux se prolongent désormais à l’échelle européenne. Deux années d’analyses, fondées sur plusieurs centaines de documents, ont permis de dresser un panorama détaillé de l’industrie de la radio dans cinq pays majeurs (Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie et Espagne) auxquels s’ajoute la Suisse, choisie pour son rôle moteur dans la numérisation de la diffusion.

Chaque pays a fait l’objet d’une analyse approfondie portant sur l’organisation du service public et du secteur privé, la structuration de l’offre de programmes, les méthodes de mesure d’audience, la numérisation, les modèles économiques et l’équipement de réception. L’étude met en évidence des contrastes marqués dans l’écosystème audio européen.