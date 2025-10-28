La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Mardi 28 Octobre 2025 - 05:35

Le GRER analyse les systèmes radio européens


Notez


Le 7 novembre 2025, le Groupe de Recherches et d’Études sur la Radio (GRER) organise à Paris un séminaire consacré à l’étude comparative de la radio en Europe. Issu de quatre années de travaux menés par la Confindustria italienne, ce projet d’Observatoire européen dresse un panorama inédit des modèles radio de six pays, entre diversité historique et défis numériques.



Vous aimerez aussi
Depuis 2023, la Confindustria, équivalent italien du Medef, pilote un Observatoire de la Radio en Italie, dont les travaux se prolongent désormais à l’échelle européenne. Deux années d’analyses, fondées sur plusieurs centaines de documents, ont permis de dresser un panorama détaillé de l’industrie de la radio dans cinq pays majeurs (Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie et Espagne) auxquels s’ajoute la Suisse, choisie pour son rôle moteur dans la numérisation de la diffusion.
Chaque pays a fait l’objet d’une analyse approfondie portant sur l’organisation du service public et du secteur privé, la structuration de l’offre de programmes, les méthodes de mesure d’audience, la numérisation, les modèles économiques et l’équipement de réception. L’étude met en évidence des contrastes marqués dans l’écosystème audio européen.

En Allemagne, premier marché radio du continent, le système est fortement décentralisé, reflet d’un choix politique hérité de l’après-guerre. Le service public domine mais coexiste avec de puissants acteurs régionaux privés. En France, l’organisation se révèle plus centralisée, tant dans la gouvernance que dans la mesure d’audience. Au Royaume-Uni, l’audience reste stable, tandis qu’en France, elle enregistre une baisse constante depuis plusieurs années.

Des indicateurs hétérogènes, un même défi numérique

Les auteurs soulignent la grande diversité des indicateurs et méthodologies utilisés pour évaluer la performance radio dans chaque pays. Les systèmes de mesure d’audience et les modalités de financement traduisent des approches très différentes, tout comme le degré d’intégration du numérique. La Suisse, souvent en avance sur la numérisation de la diffusion, offre un contrepoint intéressant face aux modèles plus traditionnels.
Cette hétérogénéité complique les comparaisons directes mais éclaire les stratégies propres à chaque marché, notamment dans la transition vers le DAB+ et les usages hybrides radio-IP.


Un séminaire pour partager les enseignements

Le séminaire du GRER permettra de présenter les principales conclusions de l’étude et d’en tirer des enseignements opérationnels pour les professionnels du secteur. Il offrira aussi l’occasion de confronter les réalités nationales et d’identifier les leviers d’amélioration pour les acteurs publics comme privés.
Présenté par Albino Pedroia, co-auteur du travail, et discuté par Hervé Gleverac, Jean-Jacques Cheval et Étienne Damome, l’événement se tiendra le vendredi 7 novembre 2025 à 14h, dans les locaux parisiens de l’Université de Technologie de Compiègne (62 boulevard de Sébastopol, Paris 2e, salle Danielle Quarante).

Tags : Europe, GRER, Hervé Gleverac, Jean-Jacques Cheval



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


Nouveau commentaire :
Facebook
Vous devez vous identifier pour poster un commentaire.
Les commentaires ne sont publiés que pour les personnes possédant un identifiant et un mot de passe. Vous avez 10 jours pour commenter la publication. Les commentaires anonymes sont interdits. Toute personne ne pouvant justifier de son identité réelle pourra se voir interdite de commentaire et l'accès au site refusé. Notre site étant un site en direction des professionnels, toute personne ne se considérant pas comme un professionnel de la radio ne sera pas accepté. Sont considérés comme professionnels toutes personnes salariées, bénévoles ou travaillant au sein d'une radio ou webradio ou de média (presse écrite, télévision, web, téléphonie mobile...).

Dans la même rubrique :
< >

Lundi 27 Octobre 2025 - 05:35 Les radios associatives face à la roulette budgétaire du PLF 2026

Vendredi 24 Octobre 2025 - 15:55 Crystelle Crépeau prend la tête de l’Information à Radio-Canada €

La Lettre Pro

Abonnez-vous
Connectez-vous
À propos
Logothèque
Contacts
Publicité (Régie interne)

Rubriques d’actualités

Antenne
Industrie
Monétisation
Digital
Le MAG Hebdo

Services gratuits

Lire les petites annonces
Agenda Radio&Audio
Rechercher un article
Recevoir le Mag Hebdo gratuit

Services payants

Déposer une petite annonce (88 €)
CLUB HF Pros (49,90€/mois)
S’abonner au site Lalettre.Pro (29,90€/mois)
S’abonner à la Newsletter quotidienne(2 €/mois)
Boutique
Téléchargements
Copyright © Editions HF 2011-2025 - Tous droits réservés
Contact : +33 (0)5 55 18 03 61 - redaction@lalettre.pro • Mentions légales-RGPD
Plan du site | RSS Syndication