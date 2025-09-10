La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Mercredi 10 Septembre 2025 - 05:55

Radiomorphoses interroge la place du podcast dans la continuité de la radio


Notez


La revue Radiomorphoses consacre son numéro 13 au podcast et s’interroge sur son statut : rupture ou continuité de la radio ? Coordonné par Christophe Deleu et Hervé Glevarec, le dossier réunit dix contributions scientifiques, deux entretiens et deux recensions. Il analyse les modèles économiques, les pratiques éditoriales et la légitimité symbolique d’un secteur en structuration.



Vous aimerez aussi

La revue d’études radiophoniques et sonores Radiomorphoses publie un nouveau numéro entièrement dédié au podcast. Coordonné par Christophe Deleu et Hervé Glevarec, ce dossier s’articule autour d’une interrogation : le podcast est-il un objet médiatique nouveau ou une simple extension de la radio ?
Dix contributions scientifiques explorent la légitimité du podcast et sa structuration progressive en secteur d’activité. Certaines portent sur les stratégies économiques des acteurs publics et privés, d’autres sur l’élargissement de l’audience via les podcasts. Le dossier met aussi en lumière les pratiques artisanales et indépendantes, ainsi que les tensions entre indépendance éditoriale et contraintes économiques.


Les chercheurs analysent également les expérimentations conduites à France Culture, la comparaison entre productions radiophoniques et podcasts, ou encore les formes alternatives issues des mouvements féministes et de la vulgarisation scientifique. Ces approches permettent de mieux comprendre comment le podcast s’inscrit dans une continuité, tout en ouvrant de nouveaux espaces de création.

Entretiens et recensions pour compléter le dossier

Deux entretiens enrichissent ce numéro : le premier avec la journaliste Matilde Meslin, spécialiste du podcast, le second avec Julien Cernobori, podcasteur indépendant. Enfin, deux recensions prolongent la réflexion, consacrées à l’ouvrage collectif La radio dans l’univers audio (Presses de l’Université Laval, 2025) et à Ondes de choc de Sébastien Mort (Éditions de l’Université de Bruxelles, 2024).

Vous pouvez découvrir ce nouveau numéro ICI.

Tags : Christophe Deleu, GRER, Hervé Glevarec, podcast, podcasts



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


Nouveau commentaire :
Facebook
Vous devez vous identifier pour poster un commentaire.
Les commentaires ne sont publiés que pour les personnes possédant un identifiant et un mot de passe. Vous avez 10 jours pour commenter la publication. Les commentaires anonymes sont interdits. Toute personne ne pouvant justifier de son identité réelle pourra se voir interdite de commentaire et l'accès au site refusé. Notre site étant un site en direction des professionnels, toute personne ne se considérant pas comme un professionnel de la radio ne sera pas accepté. Sont considérés comme professionnels toutes personnes salariées, bénévoles ou travaillant au sein d'une radio ou webradio ou de média (presse écrite, télévision, web, téléphonie mobile...).

La Lettre Pro

Abonnez-vous
Connectez-vous
À propos
Logothèque
Contacts
Publicité (Régie interne)

Rubriques d’actualités

Antenne
Industrie
Monétisation
Digital

Services gratuits

Lire les petites annonces
Agenda Radio&Audio
Rechercher un article
Recevoir le Mag Hebdo gratuit

Services payants

Déposer une petite annonce (88 €)
CLUB HF Pros (49,90€/mois)
S’abonner au site Lalettre.Pro (29,90€/mois)
S’abonner à la Newsletter quotidienne(2 €/mois)
Boutique
Téléchargements
Copyright © Editions HF 2011-2025 - Tous droits réservés
Contact : +33 (0)5 55 18 03 61 - redaction@lalettre.pro • Mentions légales-RGPD
Plan du site | RSS Syndication