Radiomorphoses interroge la place du podcast dans la continuité de la radio

La revue d’études radiophoniques et sonores Radiomorphoses publie un nouveau numéro entièrement dédié au podcast. Coordonné par Christophe Deleu et Hervé Glevarec, ce dossier s’articule autour d’une interrogation : le podcast est-il un objet médiatique nouveau ou une simple extension de la radio ?

Dix contributions scientifiques explorent la légitimité du podcast et sa structuration progressive en secteur d’activité. Certaines portent sur les stratégies économiques des acteurs publics et privés, d’autres sur l’élargissement de l’audience via les podcasts. Le dossier met aussi en lumière les pratiques artisanales et indépendantes, ainsi que les tensions entre indépendance éditoriale et contraintes économiques.

