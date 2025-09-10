Radiomorphoses interroge la place du podcast dans la continuité de la radio

Vous aimerez aussi
La revue d’études radiophoniques et sonores Radiomorphoses publie un nouveau numéro entièrement dédié au podcast. Coordonné par Christophe Deleu et Hervé Glevarec, ce dossier s’articule autour d’une interrogation : le podcast est-il un objet médiatique nouveau ou une simple extension de la radio ?
Dix contributions scientifiques explorent la légitimité du podcast et sa structuration progressive en secteur d’activité. Certaines portent sur les stratégies économiques des acteurs publics et privés, d’autres sur l’élargissement de l’audience via les podcasts. Le dossier met aussi en lumière les pratiques artisanales et indépendantes, ainsi que les tensions entre indépendance éditoriale et contraintes économiques.
Les chercheurs analysent également les expérimentations conduites à France Culture, la comparaison entre productions radiophoniques et podcasts, ou encore les formes alternatives issues des mouvements féministes et de la vulgarisation scientifique. Ces approches permettent de mieux comprendre comment le podcast s’inscrit dans une continuité, tout en ouvrant de nouveaux espaces de création.
Entretiens et recensions pour compléter le dossier
Deux entretiens enrichissent ce numéro : le premier avec la journaliste Matilde Meslin, spécialiste du podcast, le second avec Julien Cernobori, podcasteur indépendant. Enfin, deux recensions prolongent la réflexion, consacrées à l’ouvrage collectif La radio dans l’univers audio (Presses de l’Université Laval, 2025) et à Ondes de choc de Sébastien Mort (Éditions de l’Université de Bruxelles, 2024).
Vous pouvez découvrir ce nouveau numéro ICI.
