Unique Heritage Media inaugure la Maison du Podcast

La Maison du podcast entend dépasser le cadre classique du studio de production et d’enregistrement en proposant un pôle d’activités culturelles autour de l’audio, pensé comme un lieu innovant, immersif et un centre névralgique de l’univers du podcast. À la fois espace de cocréation, centre de formation, lieu de rencontres et d’échanges ouvert aux particuliers, aux entreprises et aux scolaires, la Maison du podcast explorera les différentes possibilités commerciales et technologiques qu’offre l’essor actuel du podcast.

Elle accueillera un jeune public et un public scolaire pour leur proposer des ateliers d’écoute de podcasts et de développement de l’imagination par le son. Elle deviendra aussi un lieu de formation pour les particuliers et entreprises qui souhaitent apprendre à poser leur voix et à créer des podcasts. Elle prévoit notamment de créer le premier festival du podcast dédié spécifiquement à la jeunesse, ouvert à toutes les créations et à tous les publics.