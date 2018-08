Une semaine avant les autres, RMC fait sa rentrée ce lundi

En pleine forme, RMC lance sa rentrée ce lundi matin. Parce qu'on ne change pas une formule qui gagne, la direction de la station du NextRadio TV (groupe Altice) (très focalisée par le lancement de la chaine RMC Sport) renouvelle la plupart des émissions mais propose quelques ajustements dans sa grille.

Après le départ de Mathieu Belliard vers Europe 1, la pré-matinale (la plus tôt des généralistes) sera désormais incarnée entre 4h30 et 6h par William Galibert (venu d’Europe 1) et Anaïs Castagna. Jean-Jacques Bourdin, valeur sûre de la station, perd une heure entre 6h et 9h. Du coup, effet domino : les Grandes Gueules d’Olivier Truchot et Alain Marshall seront diffusées entre 9h et 12h.