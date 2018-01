Une offre éditoriale spécifique au Brabant wallon avec VivaCité et TVCom

"Dotée de quatre décrochages régionaux matinaux complets à sa création en 2004 (Bruxelles, Liège, Mons, et Namur-Luxembourg), la RTBF n’a de cesse, étape par étape, développé son implantation régionale via sa radio de proximité VivaCité : création en 2005 d’un décrochage matinal autonome (émission complète 06-08h, avec 3 journaux d’information régionale à 6h30, 7h30 et 8h30), spécifiquement dédié à la région de Charleroi et création, en 2011, d’un décrochage matinale autonome similaire, spécifiquement pour la province du Luxembourg" a expliqué Francis Goffin.