Une nouvelle progression d'audience pour Sud Radio

Sud Radio au rendez-vous avec ses auditeurs et au plus proche de sa promesse "Parlons Vrai ". Actuellement, et pendant le confinement, la station a produit 18 heures de directs quotidiens, 3 nouvelles émissions, des débats, des échanges avec les auditeurs et a finalement enregistré une progression de 45 % de l'écoute active en avril 2020 versus avril 2019. La durée d'écoute est aussi en augmentation de 50% toujours selon les derniers chiffres de l' ACPM . La diffusion digitale permet à Sud Radio de progresser en audience et de surperformer de 25% l'augmentation des audiences digitales d'avril.Sud Radio est disponible en FM, DAB+, sudradio.fr, ses applications Android et iOS, les enceintes Alexa et Google Home… et également en vidéo sur sa chaine YouTube Sud Radio.