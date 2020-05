Les flux les plus puissants des radios digitales sur le web

Sans surprise, l'audience de la radio digitale a bondi en avril dernier selon l'Alliance des Chiffres pour les Presse et des Médias. Une hausse tant sur le nombre de sessions que sur la durée d'écoute. France Inter, RMC, franceinfo, NRJ et France Culture tiennent le Top 5 de ce classement mensuel. Plus bas, dans le Top 20, on repère, comme d'habitude, Radio Meuh mais également FG et Beur FM.On retiendra les hausses spectaculaires de M Radio (+92%), Radio NOva (+54%), franceinfo (+53%) ou encore Radio Classique (+47%).Tous les résultats sont accessibles ICI en téléchargement ou consultables ci-dessous.