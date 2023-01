Une nouvelle grève à Radio France

L'ensemble des organisations syndicales réaffirme son opposition à la réforme et sa détermination à avoir un système de retraite juste, financé aussi par un autre partage des richesse" indiquent les syndicats. "Et alors que le gouvernement appelle les organisations syndicales à être responsables et à ne pas bloquer le pays, nous réaffirmons qu'il est et sera le seul responsable de cette situation puisque 9 travailleuses et travailleurs sur 10 rejettent cette réforme injuste et brutale".

Les organisations syndicales à Radio France ont donc déposé un préavis de grèves pour le 31 janvier prochain "afin de permettre aux salariés de participer à la mobilisation et à sa joindre aux manifestations".