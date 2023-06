Une nouvelle édition du Paris Podcast Festival

Pour consolider son indépendance et inventer de nouvelles expériences, le Paris Podcast Festival ouvre en grand les portes de cette aventure, et propose aux visiteurs de faire partie du "Club du Paris Podcast Festival" et d'accéder à des contreparties exclusives : "La communauté que nous construisons ensemble devient la base de l'indépendance du festival et le moteur de son action" précise l'équipe.

Les membres seront informés en avant-première de toutes les actualités dans une newsletter dédiée et bénéficieront d'un enregistrement de podcast et d'un coaching au studio de La Gaîté Lyrique. Ils seront invités à un petit déjeuner d'écoute exclusive pendant le festival ou encore à la cérémonie de clôture du festival...