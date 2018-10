Une nouvelle campagne pour RFM

Diffusée en TV, VOD et sur les supports digitaux, RFM a voulu illustrer son format musicale grâce à 3 spots. Toujours sur le même concept créatif que sa campagne de l'an passé, "ces spots sont le reflets de la programmation de RFM à savoir "Le Meilleur de la Musique" des années 80 à nos jours" souligne la station de Lagardère Active. Pour ces nouveaux spots, RFM a choisi de mettre en avant certains artistes emblématiques de sa playlist parmi lesquels Queen, Jean-Jacques Goldman, George Michael, jain, renaud, Rag'n'Bone Man et le duo Maître Gims-Vianney.

Ces spots sont visibles sur TF1, TMC, TFX, France TV, sur de nombreuses chaînes du câble et de la TNT ainsi que sur le replay de MyTF1.