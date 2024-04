Téléchargez le 161e numéro de La Lettre Pro de la Radio

Depuis 2006, Radio Coquelicot émet sur les territoires allant de l’Allier jusqu’au nord du Puy-de-Dôme, dans une zone comprise entre Vichy et Clermont-Ferrand (bassin estimé à 50 000 auditeurs). Résolument champêtre, la station associative au nom unique a rapidement trouvé sa place auprès des habitants et fait de la promotion vertueuse du territoire le socle de sa programmation et de son succès. Juliette Moyer, journaliste, et Vincent Valentin, responsable d’antenne, nous ouvrent les portes de cette radio tournée vers les autres.Depuis sa première diffusion en 1989, le réseau protestant Phare FM ne cesse de se développer tout en conservant son identité de radio associative. Pour célébrer ses 35 ans cette année et l’arrivée de nouvelles fréquences, Phare FM voit les choses en grand avec une semaine spéciale à Paris en juillet.Avec ce numéro de La Lettre Pro s’achève notre série sur les nouvelles radios nées du DAB+. La liste n’est pas exhaustive et s’étoffera encore à l’avenir car le déploiement du DAB+ bouleverse le paysage radio. Les radios DAB+ natives viennent apporter de la couleur, de la fraîcheur, de la créativité. Un vent nouveau souffle sur la radio et la dépoussière. À elle de se réinventer.Christelle Pinsard commercialise Radio Totem depuis 2006, dès l’obtention de son BTS communication et médias. Elle travaille pour la régie Oxymedia depuis 17 ans dans la ruralité autour de Figeac et Villefranche-de-Rouergue. Avec un mental de vraie sportive, Christelle a cultivé au fil des années un très fort relationnel avec ses clients.L’intelligence artificielle générative (c’est-à-dire capable de créer des contenus) est un domaine en ébullition permanente depuis un peu plus d’un an auprès du grand public. Le domaine de la radio n’est pas épargné par le phénomène puisque des solutions d’intelligence sont déjà déployées au cœur de cette industrie depuis plusieurs années. L’évolution se concentre désormais sur la génération de contenus à destination des antennes. L’entreprise IA Audio propose d'ores et déjà plusieurs solutions éditoriales pour les acteurs de la radio. Tour d’horizon et perspectives avec Nicolas Petit, cofondateur d’IA Audio.