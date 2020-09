Une hausse de 48% de l'audience des podcasts natifs

Quels sont les chiffres clés à retenir de cette étude de Médiamétrie ? Début 2020, 26% consomment (au moins une fois au cours du mois) du replay radio ou des podcasts natifs chaque mois. Cela représente plus de 12 millions de personnes et une croissance de 14% par rapport à 2019. Selon eStat Podcast, lors du premier semestre de cette année 2020, on enregistre une progression continue (avant, pendant et après le confinement) du nombre de téléchargements de podcasts : 70.6 millions de téléchargements en janvier-février à 75.9 millions de téléchargement en mai-juin.

Enfin, on notera la hausse, spectaculaire, de l'audience des podcasts natifs : une augmentation de 48% en un an !