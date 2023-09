Une équipe de Radio Contact à Ibiza

Jusqu’à vendredi, David Antoine et son équipe du 15/19 de Radio Contact, s'installent à nouveau l'île blanche d'Ibiza, avec la "Villa Radio Contact", pour "une semaine de musique, de fête et de découvertes inoubliables". La "Villa Radio Contact" promet une ambiance électrisante au cœur de l'une des destinations les plus emblématiques d'Europe : "les meilleurs DJ's sont aux commandes, faisant vibrer les platines et créant une atmosphère unique dans la villa". Des auditeurs peuvent également avoir la chance de gagner des voyages de 24 heures dans la villa à Ibiza à l'antenne, dans le cadre de cette opération spéciale. Ils ont l'opportunité de découvrir l'île d'Ibiza, de participer à des apéros ensoleillés, ainsi qu'à des activités et à des soirées mémorables en compagnie de David Antoine et de l'équipe de l’émission...