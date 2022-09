Une émission "Complètement Toqués" sur la radio Lyon 1ère

Après une carrière de 40 ans de journalisme à France Télévision entièrement consacrée aux savoir-faire locaux, au patrimoine et aux territoires de la région, Odile Mattei, récemment promue Chevalier de l’Ordre national du Mérite, revient cette fois-ci en radio avec toujours le même enthousiasme : "C’est un bonheur de retrouver au micro de Lyon 1ère les chefs et les artisans du goût qui par leur engagement et leur savoir-faire contribuent au rayonnement de notre gastronomie et de notre patrimoine régional. Et partager notre passion avec les auditeurs est un vrai plaisir gourmand".Chaque émission sera mise en ligne sur toutes les plateformes d’écoute et de téléchargement, dont Google Podcast, Apple Podcast, Spotify ou Deezer, ainsi que sur l’application Lyon 1ère et le site de la station.