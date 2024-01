Une convention "Métier" des Indés Radios au Paris Radio Show le 6 février 2024

De 13h à 14h30, un cocktail déjeuner sera proposé dans la Halle aux Oliviers autour de plusieurs partenaires : RadioPub.cloud de Mediatic Conseil, BMG Music Production et WorldCast . Puis de 14h30 à 15h30, la convention "Métier" se poursuivra avec les Directeurs Administratifs et Financiers et leurs équipes. On y parlera de gestion administrative et comment améliorer et performer la gestion administrative de sa radio avec la participation de Jean-Christophe Ruello (Directeur exécutif d'Alouette).Cette journée est exclusivement réservée aux membres et adhérents du groupement Les Indés Radios.Informations et inscriptions auprès de Wilfried Pierre, responsable des partenariats : wpierre@lesindesradios.fr