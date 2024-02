Le C.A. publicitaire des Indés Radios progresse de 6.9%

Alors que la radio nationale et locale affiche une légère progression sur les 9 mois premiers mois de 2023 à +1.9%, les Indés Radios annoncent un chiffre d’affaires total de 178.7 millions d’euros, en progression de + 6.9% (vs 167.2 millions en 2022). Ces résultats montrent une reprise de la publicité nationale et un rattrapage de la publicité locale à ses niveaux d’avant crise. Le chiffre d’affaires de la publicité nationale s’élève ainsi à 103.7 millions d’euros en 2023, en progression (+ 4.1 %) par rapport à 2022 (99.7 millions d’euros). Il a particulièrement été porté par le multi-villes, une offre qui a connu une croissance particulièrement forte de 34,6 % quand l’offre nationale était stable (+ 0.6%). Le marché local fait preuve d’un grand dynamisme à 75 millions d’euros vs 67.5 millions en 2022 (+ 11 %), retrouvant son niveau d’avant crise (74.5 millions d’euros en 2019).