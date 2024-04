TechFocus par RedTech



WORLDCAST AMÉLIORE LE CODEC DE L'ÉMETTEUR WorldCast a lancé la version 3.2.1. de la série Ecreso FM AiO – sa dernière génération d'émetteurs FM avec un atout supplémentaire. La modification complète du décodeur APT IP embarqué dans cette version reflète les derniers développements des solutions APT virtualisées. En conséquence, la série AiO prend désormais en charge la norme AES67 pour la réception de l'audio provenant de codecs, de processeurs de son ou de tout autre appareil compatible avec la norme AES67. Cela simplifiera le câblage audio sur le site de l'émetteur en remplaçant les câbles audio par des câbles réseau. Disponible en options de puissance de 100 W à 1 kW, la série Ecreso FM AiO dispose d'un logiciel intégré avancé, y compris le décodeur APT IP pour l'audio/MPX sur IP, un encodeur RDS, le traitement du son, SmartFM, IceCast et ShoutCast streaming.



WorldCast indique que la série AiO a un faible coût d'amortissement. Elle aide les radiodiffuseurs à passer à des conceptions riches en logiciels où la technologie remplace le matériel séparé. L'entreprise ajoute que les avantages sont multiples : moins d'achats, de configurations complexes, de déploiements sur site et de déplacements pour la maintenance. La série AiO est compatible avec d'autres solutions de diffusion en studio, notamment l'encodeur APT IP Silver, l'APT IP Codec ou son frère virtuel, l'APT IP Codec virtuel basé sur serveur.



Infos : www.worldcast.com
TechFocus par RedTech
Rédigé le Mardi 9 Avril 2024