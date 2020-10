Une bande dessinée sur les coulisses de Radio France

De jour comme de nuit, il a poussé des portes, assisté à de nombreuses émissions et rencontré bon nombre des 4 000 professionnels qui y travaillent. Il a arpenté d’interminables couloirs – "on marche tout le temps, on monte, on descend, on tourne [...] " –, il s’est parfois perdu, il a découvert des abris atomiques et des endroits étranges, comme le « centre distributeur de modulations » comparable au tambour d’une machine à laver ou encore à l’œil d’un cyclone...

Adepte d’un dessin enlevé qui évoque autant Bretécher que Wolinski, il mêle curiosité, sens de l’observation, humour et autodérision pour lever le voile sur un temple de la culture et de l’information aussi renommé que mystérieux.